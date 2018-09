Macelleria Genuintaglio – Promessa di genuinità fin dal nome

“Nomen omen”, dicevano gli antichi Romani. E in effetti basta leggere l’insegna della Macelleria Genuintaglio in via Cristoforo Colombo 42/C a Torino per capire subito quello che si può trovare sul bancone. Solo tagli di primissima scelta, a cominciare dalla carne di bovino che arriva da allevamenti scelti del pinerolese ed è ancora in grado di fare la differenza.

Accanto a questo, anche maiale, pollo, coniglio, oltre a salumi di qualità, formaggi provenienti da caseifici piemontesi. C’è spazio per hamburger, rolatine e polpette, ma Genuintaglio per scelta della famiglia Rumiano (il capostipite fa questo mestiere da una cinquantina d’anni) vuole distinguersi dalla concorrenza come macelleria d’altri tempi, ancora attenta alla qualità e alla lavorazione della materia prima. E nel periodo natalizio arriverà anche il bue grasso.

La macelleria è aperta da lunedì a sabato con orario 9-13, 16-19.30.

Contatti: 011.591882.