MACELLERIA IACOPINO-IL PIACERE DELLA CARNE PIEMONTESE NEL CUORE DI ORBASSANO

La buona tavola passa sempre dalla carne di qualità, anche durante il mese di agosto. E la qualità, in questo caso, è quella firmata Macelleria Iacopino, ad Orbassano, “il negozio sotto casa che ti fa sentire a casa”. Si tratta, infatti, di una macelleria e gastronomia a conduzione famigliare nata ad Orbassano nel 1980, quindi fortemente radicata sul territorio. Qui si possono trovare prelibatezze del territorio e della cucina tipicamente piemontese preparate da un bravissimo cuoco. Un legame solido con le tradizioni e i sapori del Piemonte, è il segreto del successo di questa realtà familiare alle porte di Torino.

La carne della macelleria Iacopino è piemontese Doc perché i capi bovini sono allevati in Piemonte. <Sono di razza piemontese e garonese> ci tiene a precisare Piero Iacopino che lavora accanto al padre Giuseppe. Inoltre, potete trovare carne argentina e la Wagyulem irlandese.

Speciali perché buonissimi sono inoltre i salumi tipici e poi la famosa salsiccia al sedano rosso di Orbassano. “Una vera e propria specialità della nostra macelleria” ammettono orgogliosi Giuseppe e Piero. Ma non solo questo.

Nel banco gastronomia si possono scegliere le proposte del giorno, come gli antipasti tipici, quali la bagna cauda, il vitello tonnato, le anguille e le trote al carpione, l’insalata russa, passando per la deliziosa capricciosa. Le tavole si fanno ricche e sfiziose.

E le proposte non finiscono qui. Perché ci sono anche i formaggi e le carni di pollo. E per brindare alle specialità piemontesi non possono mancare i vini locali. Una chicca? “Da provare è sicuramente uno dei liquori romagnoli che ci piace avere tra le nostre specialità, ovvero il Grappone alla pera” invita Piero.

Macelleria Iacopino, in via Frejus 47, Orbassano

011.9014832. Orario: 8-12,30, 15,30-19,30

(chiuso la domenica, lunedì pomeriggio e mercoledì pomeriggio)