MACELLERIA IACOPINO- IL TRIONFO DEL GUSTO E DELLA TRADIZIONE, SOLO PRODOTTI SELEZIONATI

La Macelleria Iacopino sta per tagliare un traguardo importante, quello dei primi quarant’anni di attività. Lo fa all’insegna della qualità, il suo marchio di fabbrica. Carne di provenienza certificata, legata profondamente al territorio e alla tradizione. Ecco perché ora che si avvicina Natale c’è la riscoperta di sapori tipico, come quelli del bue grasso, dei bolliti, ma anche di agnelli e capretti. Tutti capi allevati in Piemonte, accanto ad altre prelibatezze come il Wagyulem irlandese e la carne argentina, selezionate dall’esperienza di Piero Iacopino e del padre Giuseppe.

E sempre in vista delle feste, ma non solo, c’è un ampio reparto gastronomia, con piatti preparati espressamente da uno chef. Accanto a questo carni bianche e tanti formaggi «Qui i clienti trovano realmente di tutto, ma per i cenoni è gradita la prenotazione», spiega Piero.

Macelleria Iacopino, via Frejus 47 Orbassano.

Telefono: 011.9014832.

Orario: 8-12.30, 15.30-19.30. Chiuso la domenica, lunedì pomeriggio e mercoledì pomeriggio.