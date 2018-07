MACELLERIA IDEAL, LA MIGLIORE CARNE COALVI E LA STRAORDINARIA OFFERTA PER IL “PRONTO A CUOCERE”

In via Garibaldi 46 a Torino

La lunga tradizione culinaria dei torinesi trova da tempo la sua sublimazione nella Macelleria Ideal, storico punto vendita in via Garibaldi 46. Anzitutto la carne bovina, tutta Coalvi e solo da femmine giovani allevate in piccole cascine del Piemonte, selezionate personalmente dallo staff di Ideal ancora prima della loro macellazione.

La stessa cura è nella scelta dei maiali, dei polli (anche Campesi allevati prevalentemente a mais), agnelli e capretti, conigli. E ancora, tantissime proposte di ‘pronti a cuocere’ a cominciare dagli hamburger di vitello e di pollo, le polpette, diversi tipo di rolate e una vasta scelta di formaggi che comprendono quelli tipici piemontesi oltre alle mozzarelle e alla scamorza di Martina Franca e alla bufala del Cilento. La Macelleria apre da martedì a venerdì (8.30-13, 16-19.30) e il sabato (9-18.30). Contatti: 011.4409478