MACELLERIA SAMUELE- DAGLI HAMBURGER SFIZIOSI ALLA PAELLA E AI PASTICCINI DI CARNE, TANTE IDEE PER LA TAVOLA

Ci sono poche certezze nella vita, ma una di queste è la Macelleria Samuele. Perché qui, ogni giorni, i clienti hanno la sicurezza di trovare i migliori tagli di carne selezionata e garantita, di allevamenti certificati. Solo così è possibile portare in tavola prodotti di eccellenza, lavorati ancora come una volta anche se adattati ai gusti moderni.

Tantissime le idee per un pranzo o una cena sfiziose: i pasticcini di carne, gustose ‘praline’ che sembrano pasticcini preparate con carne e spumone di Philadelphia e le tartare, ogni altro tipo di taglio dalla carne all’albese agli arrosti passando per le rolatine, le valdostane, gli hamburger. Anche qui, ce n’è per tutto i gusti: con lo speck e la provola, con i friarielli, con il prosciutto e il formaggio, ideali per soddisfare i gusti dei grandi ma anche dei bambini.

Inoltre una sontuosa paella di carne, pronta da cucinare in soli dieci minuti e prossimamente, quando si avvicineranno le feste di Pasqua, anche agnelli e capretti di provenienza nostrana, oltre alla Torta Pasqualina, anche quella solo da cucinare e portare in tavola.

Ma anche affettati di primissima qualità come quelli a marchio Lenti e il crudo di Parma, prodotti sotto vero e pasta fresca, agnolotti piemontesi e cappelletti da cucinare in bordo, oltre a molto altro per rendere ricca la tavola.

A guidare lo staff c’è Samuele, che è entrato come garzone di bottega molti anni fa e ha imparato tutti i segreti del mestiere. Con lui la moglie e il figlio Alessio, la nuova generazione che avanza.

Macelleria Samuele, via Venaria 71 Torino.

Telefono: 011.2264766.

Orario: 8.30-13; 16-19.30 (chiuso giovedì e lunedì pomeriggio).

Facebook Macelleria Samuele.