Macelleria Samuele – I pasticcini di carne, una bontà da provare

Pasticcini di carne che bontà. Così come le tartarre e le tante altre novità, vere praline “salate”, da portare in tavola in vista del caldo ormai alle porte. Sono le iniziative della Macelleria Samuele, in via Venaria 71, a Madonna di Campagna, di Samuele Ragatzu, un professionista con alle spalle 33 anni di lavoro. Entrato come garzone di bottega in questa macelleria storica di Torino (che ha aperto i battenti nel 1971) quando aveva appena 15 anni, oggi Samuele è un macellaio attento e professionale, anche grazie agli insegnamenti del Maestro Guglielmo. Samuele e la moglie lavorano insieme per proporre ogni giorno il meglio della carne e non solo.

«Con gli anni questo negozio si è ingrandito sempre di più e oggi il nostro banco offre di tutto».

Oltre ai prodotti di macelleria, spiccano prodotti tipici, antipastini, vasellame, pasta fresca, agnolotti piemontesi, cappelletti da fare in brodo, gnocchi e insalata russa con tonno, pronti a cuocere. Per quanto riguarda la carne «trattiamo tutto, tranne il cavallo – spiega ancora Samuele – così come per i salumi», tra le marche più note i prosciutti di Parma e il Lenti. Tornando ai pasticcini di carne, sono delle vere chicche, golosissime, preparati con carne e spumone di Philadelphia. Da gustare, inoltre, le valdostane, i rotoli farciti con prosciutto e formaggio e i vari pollami. Infine, non mancano i formaggi, tutti di prima scelta (dalle tome piemontesi d’alpeggio ai formaggi del Trentino).

Indirizzo: via Venaria 71, Torino

Telefono: 011.2264726

Orario: 8,30-13; 16-19,30 (chiuso giovedì e lunedì pomeriggio)

Facebook: Macelleria Samuele