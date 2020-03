MADE IN PIEMONTE. Dalla “Prof ” al Grande Toro: il bello di rivedere le fiction

Qualche numero prima di cominciare: erano state 117 le produzioni girate in Piemonte nel 2018, salite a quota 172 nel 2019 (inevitabilmente nel 2020 saranno meno a causa dello stop obbligato di queste settimane), molte delle quali arrivate in televisione e al cinema, ma in tanti casi perse nei palinsesti o dimenticate per distrazione. La lunga quarantena chiusi in casa per contenere la diffusione del coronavirus può essere un aiuto anche per recuperare i titoli persi, o per ritrovare i film e le serie più amate tra quelle girate sul nostro territorio.

«Per chi volesse vedere o rivedere alcuni dei progetti realizzati nel corso degli anni a Torino e in Piemonte, visibili in streaming gratuito sul sito di RaiPlay, segnaliamo i titoli che da oggi sono raggiungibili direttamente»: con queste parole la Film Commission Torino Piemonte ha reso disponibile sul suo sito l’elenco delle opere visibili gratuitamente sul portale internet della Rai, inesauribile fonte di contenuti di ogni genere. Partendo dai film, si può trovare la buffa storia di curling girata a Pinerolo da Claudio Amendola per “La mossa del pinguino” e il banco dei pegni immaginato a Torino da Irene Dionisio nel suo esordio “Le ultime cose”, così come la Tortona in cui Asia Argento girò “Incompresa” e la Casale succube dell’amianto di “Un posto sicuro” di Francesco Ghiaccio.

E poi tanta fiction: tutte le stagioni di “Questo nostro amore ” e “Provaci ancora prof!”, i film di “Purché finisca bene” e la serie interpretata da Luciana Littizzetto “Fuoriclasse”, insieme a titoli più iconici come “Il grande Torino” e “Walter Chiari”, “Adriano Olivetti – La forza di un sogno” e “C’era una volta Studio Uno”, “Ognuno è perfetto” o la fiction sul Grande Torino. Ma non solo RaiPlay, ovviamente, permette di rivedere film e serie girati nella nostra regione: MediasetPlay, ad esempio, propone le tre puntate della bella fiction diretta a Torino da Gianluca Maria Tavarelli, “Non mentire”, teso duello tra Greta Scarano e Alessandro Preziosi, accusatrice e potenziale colpevole di una violenza sessuale; mentre cambiando genere – e ambientazione, non è stato girato in città – si può trovare la commedia scolastica “Classe Z” diretta dal torinese Guido Chiesa.

Tanto cinema è disponibile gratis anche su YouTube: a cominciare dal primo kolossal della storia del cinema italiano, “Cabiria” di Giovanni Pastrone, disponibile nelle sue oltre due ore di durata, per proseguire con “La donna della domenica”, classico dal giallo di Fruttero e Lucentini, e ancora lo struggente “Pietro” di Daniele Gaglianone.