Madonna di Campagna, arrestati due spacciatori: pugni e calci ai poliziotti

Blitz dei "Falchi" in uno stabile di via Montesoglio: uno dei pusher ha anche afferrato un coltello

Per un agente lesioni guaribili in sette giorni

Nell’ambito dell’azione di contrasto all’illecita attività di commercio di sostanze stupefacenti, nella tarda serata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino gabonese classe 1979 e un cittadino senegalese del 1986, responsabili in concorso tra loro dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza, minacce aggravate e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti della Sezione “Falchi”, nella serata di ieri, effettuavano un servizio di osservazione nella zona di Madonna di Campagna, dove era stata segnalata attività spaccio di cocaina a opera di due giovani stranieri dimoranti in un alloggio al piano terra di uno stabile di via Montesoglio.

Appena visto accedere al portone uno dei due pusher, gli operanti lo seguivano bloccandolo nell’androne; lo straniero, nel tentativo di sottrarsi al controllo, reagiva con violenza, aggredendo con pugni e calci il personale e dando origine a una colluttazione che culminava con lesioni giudicate guaribili in sette giorni per uno degli agenti.

Contestualmente, il secondo pusher, uscito dall’abitazione poiché allarmato dal trambusto, si precipitava dentro casa, subito inseguito dagli agenti, afferrava un sacchetto contenente lo stupefacente e cercava di disfarsene, gettandolo nello scarico del wc. Anch’egli, per impedire agli operanti di recuperare il sacchetto con la droga, si scagliava contro gli agenti afferrando un coltello da cucina dal pavimento del bagno, ma veniva subito disarmato e ammanettato.

Dopo aver rimosso il water, gli agenti riuscivano a recuperare un sacchetto contenente una parte della cocaina ormai dispersa, pari a circa 15 grammi. I due arrestati venivano trovati in possesso anche di sostanza da taglio e di materiale per il confezionamento di singole dosi e della somma di 270 euro.