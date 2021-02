Madonna di Campagna, arrestato pusher: in casa oltre 250 grammi di droga

Un’attività di polizia giudiziaria condotta nei giorni scorsi dall’Ufficio Investigativo del Commissariato Madonna di Campagna ha consentito l’individuazione di un 30enne italiano che era solito stazionare ai giardinetti ubicati fra via Verolengo e via Viterbo, presumibilmente per spacciare.

All’atto del controllo, avvenuto lo scorso mercoledì mattina, il giovane, pur non avendo addosso stupefacenti, è apparso molto nervoso, tanto da darsi alla fuga su corso Potenza. Gli agenti, una volta raggiuntolo, gli hanno chiesto il motivo di tale comportamento: lo stesso adduceva delle scuse poco credibili.

Intuito che il 30enne potesse detenere nel proprio alloggio di via Goytre sostanze vietate, i poliziotti hanno perquisito il suo domicilio: nel cassettone della camera da letto, sono stati rinvenuti e sequestrati 178 grammi di marijuana, mentre all’interno della tasca di una giacca ulteriori 90 grammi di hashish; inoltre, era presente un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Il giovane, che ha precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.