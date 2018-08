Madonna cercava una casa a Torino e sognava di abitare al Quadrilatero

Dopo Ronaldo, Madonna. Ci sarebbe potuta essere anche lei oggi sotto la Mole come cittadina d’onore insieme con il fenomeno bianconero. Se è vero, infatti, che da circa un anno la signora Ciccone risiede a Lisbona con quattro dei suoi sei figli, David Banda e Mercy James, di 12 anni, e le gemelle Stella e Esther, 5 anni, lo è altrettanto il fatto che per qualche mese il suo trasferimento sarebbe dovuto avvenire sotto la Mole. Complice, ancora una volta, la Juventus: «Mi sono detta: vediamo un po’ se per un anno riesco a vivere da un’altra parte e a portare i miei quattro figli in un ambiente diverso, perché penso sia importante farli crescere a contatto con culture differenti. La scelta era fra la Juventus Academy a Torino, il Barcellona e il Benfica o lo Sporting Lisbona. Ci sono andata e ho cercato di immaginarmi come fosse abitare in queste città. Certo, Barcellona è una città fantastica, e anche Torino mi piace, ma non mi sembra adatta ai bambini. Va bene per gli intellettuali, con tutti quei bellissimi musei e quei palazzi imponenti, ma non credo che i ragazzi si sarebbero divertiti». Queste le dichiarazioni di Madonna, 60 anni il prossimo 16 agosto, in un’intervista rilasciata in esclusiva mondiale per “Vogue Italia” nel numero di agosto. Ma dove avrebbe voluto vivere la pop star? Secondo indiscrezioni che arrivano dai piani alti, anzi altissimi, degli immobiliaristi torinesi, Madonna si sarebbe fatta attirare dal cuore della città all’ombra del Duomo. La signora Ciccone, tra l’altro alle prese con un nuovo disco,avrebbe puntato gli occhi sulla Casa del Pingone in via della Basilica 3. Si tratta della meravigliosa struttura medievale, recentemente restaurata dall’architetto De Giuli, che prende il nome da Emanuele Filiberto Pingone (1525- 1582), storico di corte del duca Emanuele Filiberto di Savoia. Lo splendido edificio si sviluppa su quattro piani a ridosso di piazza IV Marzo, a poca distanza dai tesori medievali più noti della città e di fronte al Duomo e alle Porte Palatine. Dall’aspetto non troppo appariscente – e probabilmente è proprio questo che avrebbe colpito Madonna – conserva l’unica torre medievale ancora visibile a Torino, anche se ormai completamente mimetizzata e sormontata dalla successiva copertura. Le trattative con i proprietari sarebbero avvenute solo attraverso terzi e la cifra si sarebbe aggirata intorno ai sette milioni di euro. Neanche tanto per una diva del suo calibro. Il Pingone, come lo chiamano volgarmente i torinesi, dal 2016 ospita la Iqos Embassy.