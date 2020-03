Madonna di Campagna, appartamento adibito a piccola centrale dello spaccio: tre arresti

Scoperta una piccola centrale dello spaccio in un appartamento in corso Potenza, a Torino. Ieri sera gli agenti del commissariato Madonna di Campagna, coadiuvati dai colleghi del reparto Prevenzione crimini, hanno stanato tre nigeriani, di età compresa fra i 20 e i 44 anni, che nascondevano oltre 200 grammi di cocaina all’interno del cassetto inferiore del forno da cucina, sostanza da taglio, un bilancino elettronico di precisione e 500 euro in contanti. I tre, irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.