Madonna di Campagna, attentato incendiario nella notte contro locale di kebab

Attentato incendiario nella notte ai danni di un locale specializzato nella vendita di kebab a Torino. Intorno alle 4 ignoti hanno tentato di appiccare il fuoco all’insegna e alla serranda del market “Hamis Kebap” in via Vibo 21, quartiere Madonna di Campagna.

In prossimità della serranda è stata ritrovata una tanica con tracce di accelerante per il fuoco. Sull’episodio indagano i carabinieri, i primi a giungere sul posto insieme ai vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti.

Non è ancora chiara la ragione che ha portato al tentativo di incendiare l’attività commerciale. Indagini in corso per accertare eventuali legami con la criminalità organizzata oppure minacce ai danni del titolare.