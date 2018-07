Madonna: “Torino, città fantastica ma inadatta ai bambini. Ecco perché ho scelto Lisbona”

Il figlio di Madonna? Avrebbe potuto giocare…nella Juve. E la cantante stessa avrebbe potuto abitare all’ombra della Mole. E’ lei stessa a confessarlo in un’intervista esclusiva pubblicata sul numero di agosto di Vogue Italia.

TORINO? CITTA’ FANTASTICA MA NON ADATTA AI BAMBINI

“Mi sono detta: vediamo se per un anno riesco a vivere da un’altra parte e a portare i miei quattro figli in un ambiente diverso, perché penso sia importante farli crescere a contatto con culture differenti. La scelta era fra la Juventus Academy a Torino, il Barcellona e il Benfica o lo Sporting a Lisbona. Ci sono andata e ho cercato di immaginarmi come fosse abitare in queste città. Certo, Barcellona è una città fantastica, e anche Torino mi piace, ma non mi sembra adatta ai bambini. Va bene per gli intellettuali, con tutti quei bellissimi musei e quei palazzi imponenti, ma non credo che i ragazzi si sarebbero divertiti” spiega Louise Veronica Ciccone, 60 anni il prossimo 16 agosto.

DA UN ANNO VIVE A LISBONA

Da un anno la popstar italo-americana ha scelto di trasferirsi a Lisbona con quattro dei suoi sei figli: David Banda e Mercy James, di 12 anni, e le gemelle Stella e Esther, 5 anni. Su Vogue Italia, Madonna rivela perché ha deciso di trasferirsi in Portogallo e racconta la sua vita quotidiana nella capitale lusitana. In un passaggio lady Ciccone rivelaanche il motivo per cui ha scelto di “evitare” il capoluogo piemontese, da lei più volte visitato in passato, soprattutto in occasione di concerti.