Madre e figlio di 4 anni scomparsi in Sicilia dopo un incidente in autostrada. Lei è nata a Torino

E’ giallo in Sicilia per la sorte di una donna e del suo figlio piccolo. Viviana Parisi, 43 anni, originaria di Torino, e il piccolo Joele di 4 anni, sono infatti scomparsa da ieri mattina anni nei pressi di Caronia, in provincia di Messina, sull’autostrada Messina-Palermo.

MUSICISTA E DJ, HA AVUTO UN INCIDENTE

La donna, musicista (lavora come dj e producer) ha avuto un lieve incidente mentre percorreva l’autostrada al volante della sua Opel, sul viadotto Pizzo, all’altezza dello svincolo di Caronia. Subito dopo il buio: di lei e del piccolo si sono perse le tracce.

RICERCHE CON CANI E DRONI

Finora le ricerche nella campagna circostante, nei pressi del ponte ed in tutta la zona non hanno dato esito ma proseguono senza sosta con personale costantemente attivo sul posto. Viviana e il piccolo Joele sono ricercati dalle squadre di vigili del fuoco, entrate in azione insieme con due unità cinofile, esperti in topografia applicata al soccorso e droni. Impegnati nelle ricerche anche gli uomini della polizia, i carabinieri e i volontari della protezione civile.

INDAGA LA PROCURA DI PATTI

Si cercano anche testimonianze. Sulla misteriosa vicenda la procura di Patti (Messina) ha deciso di accendere i riflettori per chiarire i vari aspetti di questa strada sparizione. Sembra che ieri mattina la donna fosse uscita dalla sua abitazione a Venetico dicendo di volersi recare al centro commerciale nella vicina Milazzo. Quando il marito non l’ha più vista rientrare, ha lanciato l’allarme.

SPARIZIONE CON MOLTI INTERROGATIVI

L’auto è stata ritrovata nei pressi di Caronia, ma di Viviana e del figlio nessuna traccia. Nel veicolo sono stati trovati documenti personali e il portafogli con del denaro mentre a quanto pare la 43enne non aveva portato il telefonino. Una sparizione che lascia aperti molti interrogativi mentre cresce di ora in ora la preoccupazione.