Madrid, Ronaldo lascia il tribunale: “Todo perfecto, hombre”

A giudicare dal commento di Cristiano Ronaldo all’uscita del tribunale di Madrid, la questione dovrebbe essere definitivamente risolta. L’attaccante portoghese della Juventus, infatti, ha replicato con un laconico “Todo perfecto, hombre”, vale a dire “Tutto perfetto, uomo”, alle domande dei cronisti che lo hanno preso d’assalto dopo l’udienza con il fisco.

Cr7 ha raggiunto la capitale spagnola in mattinata per l’ultimo atto del contenzioso con il fisco iberico, l’udienza fissata da tempo presso l’Audiencia Provincial de Madrid. Il campione, all’epoca al Real, è rimasto a disposizione dei giudici per un’ora e ha detto la sua a proposito delle imposte non versate sui diritti d’immagine tra il 2011 e il 2014.

Gli stessi giudici del fisco avevano negato al calciatore, accompagnato dalla compagna Georgina, la possibilità di entrare da una porticina sul retro, consegnando – di fatto – Ronaldo all’assalto dei cronisti. La soddisfazione e la serenità che il campione bianconero ha esibito alla conclusione dell’udienza nascondono il pesante prezzo da pagare per sanare la questione, una transazione da 18 milioni di euro per chiudere una volta per tutte il caso.