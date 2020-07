I Madyon star della PlayStation 4 La loro musica per un videogioco

Parte da Cuneo per arrivare nelle case di milioni di videogiocatori in tutto il mondo: da fine giugno la musica dei Madyon accompagna le imprese di chi affronta la sfida di “Assetto corsa competizione”, produzione tutta italiana da circa 3 milioni di copie vendute per PC e PlayStation4.

Un risultato enorme per un gruppo indipendente di provincia: «Per noi è stata una sorpresa», confida Cristian Barra, frontman e songwriter della band. «È successo tutto poco prima del lockdown, ci ha contattato un ragazzo dichiarandosi nostro fan. È venuto a Cuneo a trovarci, ci siamo conosciuti meglio, ci ha raccontato di essere un programmatore e che con il suo gruppo di lavoro stava per far uscire un nuovo videogame. Mentre passavano le ore sul computer per crearlo ascoltavano sempre le nostre canzoni: avrebbero quindi molto gradito di poter inserire la nostra musica anche nel gioco».

