Maels… Comme Toi – Il look sempre giusto per donne di ogni età

Da un anno e mezzo in via Principi d’Acaja 42/D c’è un punto vendita imperdibile per l’abbigliamento donna: è Maels… Comme Toi, nato dallo spirito imprenditoriale di Sara e Marina Sansone, due sorelle solari ed effervescenti. Vestiti e accessori, borse e scarpe di marchi come Dixie, Angy.Mo’, Miss Miss, Denny Rose Nest Bijoux, Save my bag, Excape, per un look giovanile ma anche adatto ad un pubblico più vasto. E per le clienti più mature non mancano opportunità anche grazie alla collaborazione con un sarto locale.

Orario continuato 9-19.30 dal martedì al sabato.

Contatti: 393.4187534.