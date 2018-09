Maestre sospese, FI: videosorveglianza nelle scuole

Dopo il caso delle due maestre di Alessandria, sospese per presunti maltrattamenti sui bambini, Forza Italia rinnova la richiesta di videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture assistenziali per anziani e disabili.

Il coordinatore giovanile di FI in Piemonte (nonché sindaco di Castelletto Monferrato), Gianluca Corretti, parla di “emergenza” e sostiene sia necessario l’impegno da parte di tutti. “Su mia iniziativa è stato approvato e trasmesso alla presidenza del consiglio un ordine del giorno che mira a facilitare l’impegno di polizia e carabinieri per contrastare condotte scorrette ai danni dei minori e dei più indifesi. Vicende come quella di Alessandria non devono più ripetersi. Il nostro impegno – conclude – è videsorveglianza ovunque. Per la sicurezza di tutti”.