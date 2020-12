I maestri di sci: «In tremila sul lastrico»

«Per voi è hobby, per noi è lavoro». «Vogliamo ristori non l’elemosina». Così trecento maestri in divisa, con tanto di sci e scarponi ai piedi, ieri mattina hanno fatto sentire la propria voce davanti alla sede della Regione in piazza Castello. Una protesta che di fatto rappresenta circa 3mila maestri che quest’anno sono senza lavoro a causa della chiusura degli impianti fino al 7 gennaio imposta dal governo per limitare il contagio. «Senza le vacanze di Natale sugli sci, perdiamo il 50% del fatturato annuo, se n’è andata la parte più importante della stagione» spiega il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, sceso in piazza insieme al nutrito gruppo di maestri di tutte le scuole di sci del Piemonte. «Faccio questo lavoro da 46 anni e non avevo mai visto una crisi così – afferma Renzo Vasone , direttore della scuola di sci Sauze Sportinia -, non possiamo lavorare ma i ristori non si sono ancora visti». Le scuole sono in larga parte a da famiglie che di punto in bianco si sono ritrovate senza entrate. È il caso, fra i tanti, di Lisa Dottino che gestisce insieme al compagno una piccola scuola di sci a Les Arnauds vicino a Bardonecchia: «Se non arrivano i ristori non sappiamo più come andare avanti».

