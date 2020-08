Maestro, strada in salita. Juve, da CR7 a Dybala: prime grane per Pirlo

Ronaldo, Dybala, David Silva e Andrea Pirlo. Ecco i quattro protagonisti della giornata di ieri in casa Juventus. Ad agitare le acque alla Continassa ci aveva pensato il biografo ufficiale del portoghese, Guilleme Balague che ha parlato della possibilità che Cristiano Ronaldo lasci la Juventus, spiegando che i suoi agenti lo avevano offerto a varie squadre, Barcellona compreso. Una notizia negata però dall’entourage vicino a Cristiano Ronaldo che intervistato da “As” ha detto: “E’ tutto falso”, spiegando ancora una volta che il portoghese ha intenzione di restare alla Juventus e rispettare il suo contratto. Chi invece non è affatto sicuro di restare è Paulo Dybala: nonostante una stagione da assoluto protagonista, durante il quale è stato anche eletto da Lega Calcio Mvp della Serie A, l’argentino rischia di essere ceduto. Ci sono, infatti, dei bilanci da sistemare, soprattutto dopo l’eliminazione inaspettata e repentina dalla Champions League. Potrebbe essere lui il sacrificato in casa Juventus. D’altronde, la dirigenza bianconera ha già individuato il successore della Joya dal gennaio scorso, aggiudicandosi dall’Atalanta le prestazioni dello svedese Dejan Kulusevski, eletto anche lui, sempre dalla Lega Calcio, miglior giovane della Serie A. Dybala e Juventus sono da mesi che parlano di rinnovo senza trovare una quadra: l’argentino vorrebbe guadagnare 15 milioni di euro ma la trattativa con la dirigenza è da mesi che in una fase di stallo. Per quel che riguarda Andrea Pirlo, invece, ieri summit in sede alla Continassa per definire staff e obiettivi di mercato. Sullo staff arrivano conferme sul vice del bresciano, Roberto Baronio. Invece il preparatore atletico sarà Bertelli. Per quel che riguarda il mercato, invece, ieri si era sparsa la voce di una manovra di disturbo innescata dalla Juve con David Silva, svincolato dal City e promesso sposo della Lazio. Nel pomeriggio, la smentita. L’era Pirlo comincia decisamente in salita.