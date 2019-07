Mafia nigeriana: in manette i vertici del cult Maphite [VIDEO]

Vasta operazione della procura di Torino in coordinamento con quella di Bologna: 14 fermi

Una vasta operazione della Procura della Repubblica di Torino, che ha coordinato le indagini eseguite dalla Polizia di Stato di Torino, è in corso dalle prime ore dell’alba: fino ad ora sono stati disposti 14 fermi a presunti appartenenti al “cult” Maphite sinora rimasto in una posizione più silente rispetto agli altri clan della mafia nigeriana già emersi alle cronache ma non meno pericoloso, diffuso e potente degli altri.

PRESI I VERTICI

In manette sono finiti i capi del cult Maphite: coloro che decidevano le nuove iniziazioni, che gestivano la prostituzione, che mantenevano i rapporti di forza con le altre organizzazioni criminali, che gestivano lo spaccio di droga nelle piazze cittadine. Per eseguire i provvedimenti restrittivi e le numerose perquisizioni sono stati impegnati complessivamente più di trecento uomini e donne della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

COLPITA L’INTERA ORGANIZZAZIONE I provvedimenti restrittivi (fermi indiziato di delitto) sono stati emessi dalla Procura di Torino in coordinamento con i provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura di Bologna al fine di colpire l’intera associazione mafiosa dei Maphite operante nel centro-nord Italia.