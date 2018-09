Magazzino a fuoco: divampa un incendio nella palestra del Cus Torino

Momenti di paura, oggi, in via Artom

Momenti di paura, questo pomeriggio, per un incendio divampato nella palestra del Cus Torino in via Artom. Le fiamme, secondo quanto verificato dai vigili del fuoco accorsi sul posto, si sarebbero sprigionate da un magazzino per cause ancora in corso di accertamento. I pompieri hanno avuto rapidamente ragione dell’incendio aiutati, nell’opera di spegnimento, anche dall’ottimo funzionamento dell’impianto antincendio del complesso sportivo.

NESSUN FERITO NE’ INTOSSICATO

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono giunti anche gli agenti della polizia chiamati ora a fare piena luce sull’accaduto. Per fortuna non ci sono stati feriti né intossicati. Quando infatti è divampato l’incendio, l’impianto era ancora chiuso. Dalle fiamme si è sviluppata una densa colonna di fumo nero visibile anche a parecchia distanza.