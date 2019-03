Completato il cambio stagione Il Magazzino di via Nicola Fabrizi 4, un’eccellenza di Cit Turin, si presenta ai propri clienti in una veste completamente rinnovata. Ovviamente più fresca ed estiva. E’ tutto pronto, insomma, per iniziare a rifare il guardaroba a prezzi esagerati, scontati del 50 per cento. Sì esatto, la collezione primavera estate 2019 a metà prezzo. In esposizione, come sempre, le migliori marche e le firme più ambite, accessibili a chiunque e a portata di… metropolitana. Perché come sottolinea lo storico titolare Massimo Costarelli (in società con Mauro Mutta) «non c’è bisogno di fare chilometri fuori città, in cerca degli outlet, per trovare l’universo del firmato a prezzi scontati», del 50 per cento, sempre, tutti i giorni. Il Magazzino è, infatti, da 26 anni il più grande store di abbigliamento “in” di Torino che con i suoi 250 metri quadrati interamente allestiti offre il meglio per essere vestiti bene spendendo la metà. E, lo ricordiamo ancora, con tutti capi alla moda della stagione in corso.

Ma cosa propone la nuova collezione? Per il gentil sesso spiccano (dei marchi e delle firme più prestigiose è sempre bene sottolinearlo) abiti per tutte le ore ma mai anonimi, capi per la sera, per un cocktail e soprattutto per le tante cerimonie in programma durante i mesi caldi. Ma si trova anche tutto lo sportwear adatto per il tempo libero, alle domeniche e alle passeggiate all’aria aperta. Molto interessante il discorso della calzatura, dalla sneakers firmata, normale, semplice, sloop on (senza lacci), e quelle all’ultima moda, fino alla scarpa con il tacco. Qui ci si può sbizzarrire fra decine di modelli, dai più semplici a quelli esagerati, tacco “12”, insomma, che alle cerimonie non sfigura mai. Per completare l’outfit ecco tanti modelli di borse e accessori. Per quanto riguarda l’uomo, sia va dal giubbotto estivo a tutta la serie di giacche, dalla semplice blu, a quella colorata e in fantasia all’ultimissima moda, secondo il gusto dei diversi stilisti. Il tutto da abbinare a t-shirt, scarpe eleganti e sneakers. Ampio il reparto di maglieria con felpe, maglioncini con scollo a “V” o rotondo. E le camicie? «Sono il pezzo più importante della primavera estate, da noi c’è l’imbarazzo della scelta». E ancora, pantaloni di tutti i tipi, elasticizzati e non, e ci sono anche i primi costumi da bagno. Non mancano gli accessori, portafogli, cinture, e tutti i tipi di cravatte. Insomma, il caldo sta arrivando, Il Magazzino è già pronto.

Il Magazzino, via Nicola Fabrizi 4

Telefono: 011.747192.

Orario: 10-14; 15,30-19,30 (chiuso la domenica).