Maggioranza in crisi: i fondi per la ripresa affossano il Comune

La Fase 2 rappresenta per molti la voglia di ricominciare, di riaprire, di ritornare alla normalità (con qualche miglioria), insomma di riprendere le attività. Non per tutti però, visto quello che è accaduto nei giorni scorsi a Castellamonte (la città della Ceramica) dove, invece, sembra che si voglia fare un passo indietro. Cosa è successo? Il primo cittadino, Pasquale Mazza si è trovato a corto di voti in consiglio comunale nell’approvazione del bilancio di previsione, contestato da chi lo ha accusato di non aver previsto abbastanza misure ed investimenti per contrastare l’emergenza economica determinata da quella sanitaria del Covid-19. Venerdì scorso Mazza si è così trovato con sei voti a favore e sette contrari, l’ago della bilancia rappresentato dall’ormai ex consigliere di maggioranza Alberto Pautasso. La goccia che ha fatto traboccare il vaso di una maggioranza che nei due anni di amministrazione aveva perso tre consiglieri.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++