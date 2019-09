Maggioranza e opposizioni insieme: «Torino deve ricordare il suo Mike»

A giorni verrà depositata una mozione per una intitolazione al papà della Tv

Una targa per ricordare il “papà buono” della televisione italiana, Mike Bongiorno. Finalmente, verrebbe da dire, dal momento che sono passati dieci anni esatti dalla scomparsa del volto storico del “Rischiatutto”, nato oltre oceano, ma per metà orgogliosamente torinese.

Dopo la denuncia di CronacaQui e a pochi giorni di distanza dall’anniversario della morte del conduttore italo-americano, l’8 settembre del 2009, da Palazzo Civico fanno sapere che la volontà di rendergli omaggio c’è, ed è sempre più concreta. Non è ancora chiaro se sarà una targa, uno spazio verde o un giardinetto a ricordare l’icona della Tv, ma quel che è certo è che Mike, a Torino, non verrà dimenticato. Il ruolo che ebbe nel panorama televisivo italiano e, in particolare nella Rai dei tempo d’oro, hanno reso sempre più evidente la necessità di intitolargli uno spazio nel variegato mosaico di spazi della città della Mole.

