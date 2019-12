MAGICA MOBILI- SOLUZIONI COMPLETI PER TUTTI I PROBLEMI E I MARCHI SONO AL TOP

Magica Mobili, in via Monte Novegno 30, a Torino, Mirafiori Nord, è la soluzione ottimale per chiunque desideri arredare la propria casa o cambiare qualcosa. Gli stili proposti sono in grado di accontentare tutti i gusti.

Soluzioni complete per il soggiorno o la camera da letto, allestimenti componibili per la cucina, complementi d’arredo ma anche divani e poltrone. Magica Mobili seleziona prodotti delle migliori marche, da Veneta Cucine ad Arredo3, da Moretti Compact a Napoli, da Villanova a Calligaris. Un servizio completo, anche per chi non ha idea di come arredare i propri interni: «Collaboriamo con aziende che si occupano di ristrutturazioni a 360 gradi da oltre 20 anni, per potervi offrire un servizio completo, chiavi in mano», confermano i titolari.

Tanti gli altri esperti che collaborano con Magica Mobili, per avvalersi di qualsiasi altro tipo di consulenza.

Magica Mobili, via Monte Novegno 30 Torino.

Telefono: 011.3110168, 011.3117786

Orario: 9-19.30; lunedì 10-19.30 (chiuso la domenica).

Web: www.magicamobili.com