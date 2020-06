Il magistrato che ama la lirica e il palco delle umane passioni

Manrico Spinori della Rocca, tanto per abbreviare l’elenco di nomi e titoli, «il signor Contino» per la servitù e, ahimé, anche per i colleghi a Palazzo di Giustizia: amante dell’opera lirica e del melodramma, primo personaggio seriale di Giancarlo De Cataldo, l’autore di “Romanzo criminale” e “Suburra”. In “Io sono il castigo” (Einaudi, 18 euro; ebook 9,99 euro) lo si incontra senza avere la sensazione che sia la prima volta (questo è il primo atto di una trilogia, ha spiegato lo stesso autore), perché De Cataldo ci presenta alcuni fatti come se ci fossero stati altri libri, altre avventure, è un protagonista con un vissuto non indifferente, tra gli anni giovanili vicino ai centri sociali, il dramma della madre affetta da ludopatia che ha perso tutto il patrimonio di famiglia (nel cui fantasma vive ancora oggi, tra case e oggetti che erano suoi e invece sono ora “in affitto”), i casi e il collaboratore perduto, il divorzio e un figlio da riconquistare.

Piace da subito, Manrico detto Rick, proprio per questo avere già un “libretto” per la sua opera dietro di sé. Il caso di cui si deve occupare è quello di Ciuffo d’oro, ossia Mario Brams, notissimo cantante pop di qualche decennio fa, rimasto ucciso in un incidente, con la sua Iso Rivalta Fidia d’epoca, guidata dall’autista, che si schianta contro un muro. Qualcuno ha tagliato i freni. Chi voleva morto l’ex cantante? Spinori mette al lavoro la sua squadra di polizia giudiziaria tutta al femminile, in cui spicca l’ispettrice Cianchetti, dura, fin troppo, e determinata, per niente amante del melodramma peraltro. Come su un sipario, in tre atti passano la ex moglie e la figlia del cantante, la giovane amante e il figlio di primo letto, i rancori e l’odio che solo la patina di perbenismo aveva nascosto.

C’è una commedia umana che va dagli uffici di giustizia alle periferie romane, dove Roma non è più tale ma forse lo è ancora di più. Con grande abilità De Cataldo ci svela l’indagine attraverso gli interrogatori e i colloqui con sospettati e presunte vittime, con diversi colpevoli che a un certo punto potrebbero essere perfetti per la conclusione, benedetta dal procuratore capo, dalle trasmissioni scandalistiche e dai social network. Ma a Manrico i conti non tornano, perché alla mente non gli è venuta alcuna opera lirica che possa sposarsi al caso e questo lo turba, perché non c’è dramma, passione o delitto che il melodramma non abbia raccontato. Nelle sue riflessioni serali, con un pezzo di cioccolato fondente e un whisky torbato, un appuntamento galante e molti pensieri, Manrico Spinori della Rocca scoprirà che alla fine è proprio così.