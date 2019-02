Mago della truffa a 83 anni: faceva shopping di lusso con assegni in bianco. Denunciato

Per gli inquirenti, l'uomo avrebbe raggirato decine di commercianti su tutto il territorio nazionale, da Assisi fino a Torino

Si presentava in negozio ben vestito e con l’aspetto curato, acquistava capi di abbigliamento molto costosi pagandoli con assegni che poi risultavano in bianco, e prima di andarsene forniva recapiti di fantasia. Così un 83enne originario di Messina ma senza fissa dimora, secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra mobile della questura di Siena, è riuscito a truffare “decine di commercianti su tutto il territorio nazionale da Assisi (Perugia) a Torino passando anche per San Gimignano (Siena)”.

INDAGINI SCATTATA DOPO LA DENUNCIA DI UN COMMERCIANTE

Proprio nella città turrita a giugno l’anziano aveva acquistato vestiti per circa 800 euro pagando con assegni di una banca francese poi risultati rubati. Dalla denuncia della commerciante sono scattate le indagini della squadra mobile da cui è emerso il collegamento con gli altri episodi accaduti in tutta Italia e, grazie anche alle foto segnaletiche fatte visionare alle vittime e ai testimoni, l’83enne è stato rintracciato nei giorni scorsi ad Assisi e denunciato per truffa.