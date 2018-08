Mai esagerare con l’alcool prima di andare al lavoro: ecco i risultati

Se il giorno dopo vi aspetta una dura giornata di lavoro, allora è meglio contenersi. Anche se siete in compagnia di amici o una festa davvero eccezionale. Già, perché correreste il rischio di ritrovarvi nelle stesse condizioni dell’uomo protagonista del video.

Reduce da una notte brava, questo meccanico riesce a malapena a levare la ruota posteriore dell’automobile che sta riparando prima di addormentarsi per terra e con i ferri del mestiere ancora in mano. Andato in letargo come un orso d’inverno, l’unica cosa che gli riesce meglio è… russare!