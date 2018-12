Mai provocare una tartaruga. Chi pensa che questi placidi e simpatici rettili abbiano i riflessi lenti e non siano in grado di spuntarla in una sfida di abilità si sbagliano di grosso. E la dimostrazione arriva da questo video.

La ragazza tiene con la mano una piccola tartaruga e si diverte a stuzzicarla con il dito, invitandola a morderlo. Dopo alcuni tentativi a vuoto, l’animale riesce ad azzannare l’obiettivo e…fa davvero male.