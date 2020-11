Maialini in fuga: scorrazzano all’impazzata tra le corsie. E l’autostrada va in tilt

A dir poco insolito quanto accade in autostrada: alcuni maialini, non si sa come fuggiti da un camion, scorrazzano all’impazzata tra le corsie, seminando il caos. Agenti ed inservienti provare a rincorrerli nel tentativo di acciuffarli, ma i suini rendono loro la vita difficile. Qualcuno si rifugia addirittura sotto il camion, nel tentativo di non essere notato. Alla fine, non senza qualche difficoltà, gli animali vengono tutti raggiunti, prelevati di peso e quindi riportati a bordo.