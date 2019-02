Mail Boxes Etc – L’universo delle spedizioni è sempre senza limiti

Ormai il suo nome è una garanzia per quanto riguarda l’universo delle spedizioni nazionali, internazionali e per le migliori soluzioni di imballaggio, grazie agli anni di esperienza, professionalità e competenza che consentono di gestire praticamente qualsiasi trasporto possibile. Si tratta, ovviamente, di Mail Boxes Etc, in particolare dell’attività di Claudio Rinaldi di corso Giulio Cesare 89/b a Torino, in Barriera di Milano. Qui si possono spedire tutti i tipi di pacchi (un singolo può arrivare a pesare anche trenta chili) e di documenti. Il tutto con la massima sicurezza e con la possibilità di aggiungere assicurazioni per gli oggetti di valore. Da Mbe si svolgono anche altri tipi di servizi, più quotidiani, quali: invio di mail, di fax, fotocopie, e servizio di trasferimento di denaro, il money transfer, sempre nella massima sicurezza. Mbe può offrire ogni tipo di attività postale. Infine, la micrologistica, dedicata a chi vuole un servizio completo e flessibile che vada oltre la semplice spedizione e che gestisca molti altri importanti aspetti operativi come il ritiro, lo stoccaggio e l’assemblaggio dei materiali con relativa stampa documenti fino l’imballaggio professionale e alla spedizione.

Indirizzo: corso Giulio Cesare 89/b, Torino

Telefono: 011.2472081

Orario: 9,12,30-14-18 (chiuso sabato e domenica)