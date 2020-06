“Di Maio ti vogliamo morto”, Appendino: “Minacce vergognose e codarde”

Luigi Di Maio nel mirino degli haters. Il ministro degli Esteri ha infatti ricevuto minacce via social, incassando la solidarietà di tutto il Movimento 5 Stelle e non solo. “Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani”, “Dovete morire”: a scriverlo un utente anonimo che si è registrato come Carla.

“Le vergognose e codarde minacce nei confronti del Ministro Di Maio sono la negazione di qualsiasi dibattito politico – ha scritto su Twitter la sindaca di Torino, Chiara Appendino -. La mia vicinanza a Luigi e l’auspicio che le Autorità possano risalire agli autori”.