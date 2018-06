Maître Parfumeur – Se la passione diventa lavoro:profumi artistici e bijoux

C’è tutta la sapienza e il coraggio di Stefania Marzufero Boni nella storia di Maître Parfumeur, c’è la ricerca di essenze particolari che ha portato a Torino nel corso degli anni come fa ancora adesso, c’è la passione per i dettagli e c’è uno staff altamente preparato. Maître Parfumeur, in via Monferrato 0, è uno scrigno di cose belle: profumi femminili e maschili, con alcune chicche come Éditions de Parfums Fréderic Malle e Maison Francis Kurkdjian ma anche una linea ideata dalla signora Stefania, Zeromolecole Torino. E ancora una collezione di accessori particolari e di bijoux, gli stessi che Luciana Littizzetto indossa a “Che tempo che fa”. Presto poi arriverà un restyling importante che promette ancora novità. Il negozio apre lunedì dalle 15.30 alle 19.30, da martedì a sabato 9.30-13-15.30-19.30 (giovedì continuato).

Contatti: 011.8190093

Mail: [email protected]