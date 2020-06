Maja Strojek, la top model “acqua e sapone”

Nonostante la giovane età, è già richiestissima in passerella e sul web

Si chiama Maja Strojek, è polacca ed è una delle top model più richieste del panorama internazionale. A dispetto della giovanissima età – ha appena 22 anni – è già una stellina nel firmamento del glam.

Originaria di Wroclaw, o se preferite di Breslavia, ci ha messo poco per affermarsi come uno dei volti nuovi sia nella solida realtà delle passerelle che nell’etereo mondo del web: il suo profilo Instagram vanta numeri di tutto rispetto in fatto di followers.

Il suo segreto? Una bellezza “acqua e sapone”, che rifiuta interventi, ritocchini e giochi al pc. Una bellezza genuina, naturale, valorizzata da un corpo e da un portamento privi del benché minimo difetto.