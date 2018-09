Malagò incalza la sindaca: “L’ho invitata a Roma, ha detto di no”

Giovanni Malagò fa il punto della situazione a Radio Capital sulle questione Giochi e mantiene vive le speranze di candidatura a tre: “Ho parlato ieri con Chiara Appendino e auspico ancora oggi che possa esserci un ripensamento da parte di Torino, ma in questo momento la vedo complicata. Ora c’è questa ipotesi nuova con le altre due città, Milano e Cortina, e le regioni Lombardia e Veneto, più che convinte di andare avanti”.

Il presidente del Coni incalza la sindaca: “Le ho proposto di venire a Roma, magari per vedersi con gli altri e fare il punto della situazione per cercare di capire i margini di manovra, ma onestamente mi ha risposto che restano sulle loro posizioni. La mancanza di garanzie economiche da parte del Governo? Sicuramente complica il tutto”.

Quindi un paragone tra Italia e Stati Uniti: “In molti paesi, come ad esempio in America, il governo viene sostituito da privati. Los Angeles per i Giochi del 2028 non ha avuto la firma da Trump, ma da molte multinazionali col coinvolgimento degli enti locali. Da noi onestamente questo non è mai accaduto, ed è sicuramente uno scoglio in più. Ieri a Losanna c’è stata una riunione tecnica già prevista in cui dovevano andare tutte e tre le città, e Torino non è andata. Vediamo adesso come si può costruire questo nuovo dossier. Se una città si chiama fuori, perché le altre due devono essere penalizzate?”.