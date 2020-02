Malasosta in corso Spezia: «Riapriremo i parcheggi»

Corso Spezia annega nel traffico impazzito: lunghe code di automobili paralizzano un asse di fondamentale importanza per il quartiere e per i vicini ospedali. Tutti si lamentano: i residenti, i dipendenti, gli ambulanti del mercato. A peggiorare una situazione di crisi quotidiana che dura da anni, si è aggiunto in questi giorni un ulteriore cantiere per la rimozione della vecchia pompa di benzina e la parziale chiusura del parcheggio di via Ventimiglia, che costringe gli automobilisti a cercare posto nelle vie del quartiere.

Una prima soluzione può essere l’intervento sul parcheggio Bacigalupo, attualmente altra fonte di congestionamento perché entrata ed uscita sono disposte sullo stesso tratto di corso Spezia. Nella giornata di martedì si è svolto un sopralluogo della circoscrizione Otto, insieme alla polizia municipale, per cercare di sciogliere questo nodo alquanto intricato: «Si è pensato, per risolvere il problema, di fare un doppio ingresso su corso Spezia e di creare un’uscita su via Ventimiglia – spiega Massimiliano Miano, coordinatore alla viabilità della Otto -. Gtt farà i rilievi del caso per verificare la proposta».

È una soluzione che può alleggerire il traffico veicolare che, in corrispondenza del parcheggio Bacigalupo, nelle ore di punta è pressoché paralizzato. Allo stesso tempo, anche via Ventimiglia costituisce un problema non da poco: il capiente parcheggio in struttura che si trova vicino agli ospedali è infatti chiuso per metà, a causa di lavori di adeguamento che devono ancora partire. «C’è una buona notizia per quanto riguarda il parcheggio Ventimiglia – commenta Miano -. La prossima settimana i lavori appaltati dovrebbero essere consegnati e la struttura dovrebbe essere nuovamente riaperta nel corso dell’estate 2020, magari già dal mese di luglio».