Malasosta intorno allo Stadium. «Bisogna aumentare i controlli»

Parcheggiano ovunque. In doppia fila, sulle strisce pedonali e persino davanti ai passi carrai. Quando la partita di cartello è d’obbligo la malasosta nei dintorni dello Juventus Stadium diventa quasi una regola. Lo sanno bene i residenti di corso Ferrara e corso Molise che più volte hanno chiesto un intervento delle forze dell’ordine. «Per noi – ha spiegato ieri in Commissione, il comandante della municipale, Emiliano Bezzon – è importante prestare attenzione ai flussi in entrata e in uscita dallo stadio. Regolando la viabilità. Sulla malasosta facciamo quel che possiamo, se la Città ce lo chiede interverremo».

Eppure nel recente passato, a seguito di numero telefonate di residenti, i carri attrezzi sono più volte intervenuti per rimuovere delle auto parcheggiate davanti agli ingressi dei cortili. Un fenomeno, quello della sosta selvaggia, con cui i residenti convivono dal 2011, da quando esiste l’Allianz Stadium, e che durante le gare importanti, vedi la Champions League, diventa quasi insostenibile. E non è solo corso Molise ad essere intasato dalle vetture in divieto. Stessa sorte anche per strada Altessano, corso Grosseto e via Sansovino. «Un problema da risolvere – spiega il capogruppo della Lega in Sala Rossa, Fabrizio Ricca -. Le famiglie delle Vallette hanno il diritto di poter tornare a casa senza problemi».

Mentre sulla presunta trasformazione di un’area Atc in parcheggio, in corso Ferrara, è la stessa Agenzia di corso Dante a spiegare come stanno davvero le cose. «Non si tratta di un cortile condominiale – spiegano – ma di un’area esterna al complesso abitativo. L’area è stata inserita nel recente bando per aree e locali commerciali attraverso il quale Atc l’ha affidata in locazione ad un privato, che ha un regolare contratto di locazione e ha provveduto a delimitare l’area». Atc ha soltanto provveduto a verificare che la delimitazione dell’area suddetta non escludesse il diritto di passaggio dei residenti, che è garantito regolarmente.