Malasosta, rumori, schiamazzi: spuntano 180 firme di protesta

Disturbo della quiete pubblica, schiamazzi e parcheggio selvaggio nei dintorni di via Pietro Cossa. È quanto denunciano il circolo “L’Aquilone Legambiente” e l’associazione “Giustizia e Sicurezza”, autori di una raccolta firme su tutto il territorio. Il problema si presenta nei pressi del civico 293 dove i residenti, da tempo, chiedono un intervento deciso delle forze dell’ordine. «Un malessere – spiegano le famiglie delle vicine case popolari -, rappresentato da quei locali che tengono aperto 24 ore al giorno, per sette giorni su sette».

Tanti i disagi: si parte con l’inquinamento acustico derivante da musica ad alto volume, schiamazzi, urla e rumori di ogni genere. Per non parlare dell’intralcio alla viabilità causato dall’eccessivo numero di veicoli parcheggiati in divieto di sosta e di fermata, in prossimità dei passi carrai e sui marciapiedi.

