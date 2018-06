Malasosta, viabilità e disco orario: «Ecco i nodi del nostro mercato»

Multe, igiene e viabilità. I problemi del mercato di via Baltimora sono tanti e non tutti risolvibili nell’immediato. La prima questione aperta riguarda la segnaletica. Da quattro anni il mercato, anche nei prefestivi, finisce alle 14 e così gli automobilisti ne approfittano per parcheggiare i veicoli al posto dei banchi. Peccato però che ben otto cartelli stradali in zona non siano aggiornati e nei prefestivi vietino la sosta fino alle 21. Risultato? Valanghe di contravvenzioni.

«È dal 2014 che chiediamo di cambiare i cartelli», lamenta Mario Franco, presidente dell’associazione del mercato. Un altro disagio è legato al bagno pubblico gestito da Amiat all’angolo con corso Siracusa: qui, la richiesta è una toilette chiusa per ambulanti e clienti. Ma se i primi due problemi troveranno presto una soluzione – i cartelli saranno aggiornati e presto arriverà una nuova serratura per il wc – molto più difficile sarà risolvere la grana degli stalli. Infatti, oltre ai 40 banchi di via Baltimora ce ne sono 3 in via Castelgomberto, il cui ultimo tratto viene sempre chiuso. Tuttavia, il raggruppamento è difficile, soprattutto perché un banco che vende abbigliamento per bambini – presente solo il lunedì – è restio a spostarsi per motivi legati alla grandezza del suo camion.

«Se cambierà idea, avrà il trasloco gratuito», promettono da Palazzo Civico. Va da sé che un eventuale compattazione del mercato su via Baltimora libererebbe molti posti auto in via Castelgomberto, risolvendo l’ultimo dannoso problema: quello della malasosta. Da parte degli ambulanti c’è la richiesta di inserire un disco orario dalle 8.30 alle 12.30 nel controviale di corso Siracusa. Richiesta che difficilmente il Comune prenderà in considerazione. A breve ci sarà comunque una commissione in Circoscrizione. «Entro l’estate vedremo di avanzare proposte concrete», afferma il coordinatore al commercio della Due, Maurizio Versaci.