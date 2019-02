Malati per decreto

Nelle analisi cliniche, chi decide le soglie dei valori? Perché le si ritocca ogni tanto (nell’ultimo secolo è sempre successo) e sempre al ribasso? Il sospetto è che l’industria farmaceutica usi quel sistema per crearsi dei nuovi clienti: se prima eri sano (sotto soglia) e poi passi sopra “per decreto”, ti devi curare. Puoi anche fregartene, ma una sottile inquietudine ti pervade, anticamera della paura. Le lobbies farmaceutiche ci campano, con la nostra paura. Quando abbassarono il limite di sicurezza del colesterolo da 300 a 280 le vendite delle statine aumentarono subito. Allora, visto che il trucco funzionava, lo abbassarono fino a 200: la vendita di statine crebbe di 32 volte.

Funziona così anche per l’ipertensione. A decidere la “normalità” qui è il Jnc7 (Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure) che ha appena ritoccato i limiti al ribasso: la normalità passa da 90/140 a 80/120. Questa novità non riguarda solo l’America: i parametri del Jnc7 vengono sempre accolti dall’intera comunità scientifica globale e applicati in tutti i paesi, Italia compresa. Miliardi di persone passano da sane a ipertese per decreto, dall’oggi al domani. E lo smercio dei farmaci ipotensivi vola. Sarebbe perlomeno opportuno che i membri del Jnc7 fossero esenti da conflitti d’interesse, ma non lo sono. Lavorano tutti, più o meno direttamente, per le lobby farmaceutiche. Una situazione simile a quella degli scienziati che sostengono l’origine antropica del global warming. La green economy dà le carte, e chi prova a cantare fuori dal coro, lo ghettizzano. È così che il pensiero dominante domina.

