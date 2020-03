Maledetti avvoltoi

Volano le mazzette sul Coronavirus. Ottomila maledetti euro che passano di mano tra un funzionario pubblico e una non bene individuata signora che si occupa di pulizie. Soldi per accaparrarsi appalti sulla sanificazione che oggi, nell’intento di porre una barriera al contagio, è diventata una necessità (oltre che un obbligo) per aziende, esercizi pubblici e abitazioni. Il modello della tresca lo raccontano tanti processi. C’è il funzionario che lavora nel comune di Nichelino, ma è anche presidente della commissione che la Regione ha creato per l’affidamento dei servizi di pulizia di immobili e servizi, c’è la signora che cerca di far soldi facili alla faccia della nostra salute. Sciacalli beccati con le mani nel sacco perché la Finanza già teneva d’occhio il funzionario e ci ha messo poco a far scattare le manette. Una brutta storia che purtroppo si ripete ogni volta che c’è una catastrofe. Andando indietro nel tempo, quando la Gazzetta del Popolo mi mandò in Friuli per il terremoto, ricordo la rabbia dell’allora commissario Zamberletti quando svelò che gli alpini avevano fermato della gentaglia che rubava nelle case di chi era morto sotto le macerie. Qualcuno scrisse che certa gente andava fucilata, un prete aggiunse che “prima dovevano bastonarli”. Non accadde ovviamente né l’una né l’altra cosa: ma rimase una rabbia sorda. La stessa che provo oggi scrivendo queste righe. Con un’ aggravante, se possibile. Quella del metodo mafioso di questi malfattori da retrobottega che speculano su tutto e magari gettano solo acqua fresca là dove la gente implora sicurezza. Confido che la vicenda finisca con condanne esemplari e non con il triccheballacche a cui spesso assistiamo leggendo le sentenze. La gente muore e loro tramavano per arricchirsi. Che vergogna.