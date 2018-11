Maledizione d’artista

Ma non sarà che, alla fine, queste Luci d’artista in periferia proprio non ci vogliono stare? Eh sì, perché ormai pare una maledizione: l’anno scorso, ancora prima che qualcuno prendesse a sassate i coni gelato alle Vallette, l’accensione-simbolo nell’isola pedonale in via Di Nanni slittò a causa di contrattempi di natura elettrica. Quest’anno, in Campidoglio, le panchine luminose non si accendono tutte e addirittura metà sono transennate dal cantiere di installazione. Questo perché, a causa del maltempo, è stato complicato portare a termine il lavoro (sempre di impianti elettrici si tratta). Non sarà una figuraccia, ma certo uno di quegli inconvenienti che mortificano. Un po’ come per via Roma, che ha dovuto accontentarsi di normali luminarie natalizie perché l’installazione artistica deve essere “alleggerita”. E peraltro sono ancora spente per metà (anche perché a Natale mancherebbe un bel po’, nonostante le cataste di panettoni che già si trovano nei supermercati). E poi, non è che quella piazzetta in Campidoglio abbia proprio bisogno di essere “nobilitata” da quest’arte: ha un’area giochi e un orto didattico, nelle sere d’estate ci sono famiglie sulle panchine e bambini che corrono dietro a un pallone, c’è la giostrina. Insomma, la piazza è già viva di suo, come molte altre aree “non auliche”. Diamo tempo al tempo, in fondo l’arte non è una scienza esatta e non si fa con gli algoritmi. Anzi, alle volte è l’imperfezione a renderla tale.