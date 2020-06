Malmenano e rapinano un ambulante, poi provano a lasciare Torino: tre arresti

Hanno rapinato attorno alle 4 del mattino di mercoledì un cittadino senegalese di 47 anni che stava sorvegliando una bancarella posizionata al mercato di Porta Palazzo, in attesa che arrivasse la luce del giorno. L’uomo era seduto su una sedia, quando all’improvviso è stato accerchiato da tre maghrebini, uno dei quali aveva al seguito un trolley.

I tre, dopo averlo immobilizzato e aver frugato nelle sue tasche in cerca di denaro, non trovandone, lo hanno malmenato e poi rapinato dell’orologio e di un anello. La violenza subita ha procurato alla vittima una ferita lacera contuso al labbro e una tumefazione all’occhio.

I poliziotti della Squadra Volante, coadiuvati da agenti del Commissariato Centro, hanno individuato la direzione di fuga dei malviventi tramite le riprese di alcune videocamere di videosorveglianza poste nella zona. Il gruppo, in particolare, veniva notato spostarsi su via Milano in direzione del centro città.

Considerato che uno degli autori della rapina aveva con sé un trolley, l’intuito degli investigatori ha portato al controllo delle vicine stazioni di Porta Susa e Porta Nuova. Proprio in quest’ultima stazione, alle 5 del mattino, sono stati rintracciati nell’atrio partenze/arrivi i tre soggetti, due cittadini marocchini di 37 e 27 anni e un algerino di 24, tutti risultati irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia specifici.

Stavano per lasciare la città. Anche grazie ad alcuni dettagli fisici molto particolari riferiti dalla vittima, sono stati identificati senza ombra di dubbio quali gli autori della rapina avvenuta un’ora prima a Porta Palazzo. I tre sono stati dunque sottoposti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso, convalidato nelle ore successive.