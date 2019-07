Maltempo, 150 interventi nella notte nel Torinese: cadono alberi in tangenziale [VIDEO]

Serie di allagamenti in città e in provincia

Allagamenti in città e in provincia, alberi che cadono nel centro città e persino in tangenziale: fine settimana all’insegna della burrasca in tutto il Torinese. Dalla serata di ieri e per tutta la notte, come rendono noto i vigili del fuoco, sono stati oltre 150 gli interventi di soccorso.

Particolarmente grave la situazione degli alberi, caduti un po’ ovunque, da Falchera ad Aurora e persino sulla tangenziale nord, come documentato dalle immagini del video in allegato. Un ramo si è abbattuto su un furgone, ferendo il conducente.

Numerosi anche gli allagamenti in vari quartieri della città, in particolare ad Aurora, e in alcune cittadine della provincia: grave soprattutto la situazione a Venaria. Intanto per tutta la giornata di oggi, in cui si sono previsti ancora forti temporali, permane lo stato di allerta gialla.