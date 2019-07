Maltempo, acquazzone su Torino: pioggia, grandine e forte vento [IL VIDEO]

Piove ed anche forte su Torino dove oggi, dopo il caldo record dei giorni scorsi, si è registrato un brusco calo delle temperature. Un violento acquazzone si è abbattuto nel tardo pomeriggio sulla città della Mole e sulla fascia dei Comuni limitrofi. Il nubifragio ha infatti interessato anche la vicina Moncalieri.

CHICCHI DI GRANDINE GROSSI COME NOCI

In alcune zone del capoluogo piemontese la pioggia è caduta accompagnata da forti raffiche di vento e dalla grandine, con chicchi grossi come noci che hanno causato danni non solo alle automobili parcheggiate in strada, ma anche ad alcune vetrate andate in frantumi.

DISAGI IN PERIFERIA E IN CENTRO, STRADE ALLAGATE

A causa del maltempo in molte zone del capoluogo, dalla periferia al centro, si sono registrati non pochi disagi, con strade allegate e problemi alla circolazione stradale.