Le previsioni per i prossimi giorni: forti rovesci e raffiche di vento anche sul centro città

Allerta gialla in Piemonte, oggi e per i prossimi giorni. Nella giornata odierna forti acquazzoni si sono abbattuti sulla città di Torino, ai quali hanno fatto seguito anche delle grandinate.

Rovesci anche nelle Valli di Lanzo e sulla pianura Vercellese e Biellese. Allagamenti segnalati in provincia di Novara, mentre anche per i prossimi giorni è prevista un’allerta anche per il centro città.