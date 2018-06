MALTEMPO. Altra grandinata su Torino, disagi a Rivoli e Grugliasco

Diverse squadre dei vigili del fuoco in azione per liberare cantine e garage. Problemi Valentino, in via Roma caduto il totem utilizzato ieri per la sfilata delle supercar

Nel pomeriggio un’altra grandinata, dopo quella dei giorni scorsi, si è abbattuta su Torino e nelle zone limitrofe.

Per quanto riguarda il capoluogo, problemi soprattutto nel quartiere Crocetta. Si registrano allagamenti nel Parco del Valentino, dove in questi giorni si sta svolgendo il Salone dell’Auto. Per fortuna non ha causato feriti la caduta del totem utilizzato ieri per la sfilata delle supercar in via Roma, all’angolo con piazza Castello.

IN PROVINCIA.

Tra i Comuni più colpiti soprattutto Rivoli e Grugliasco, dove sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per liberare cantine e garage dall’acqua. Si registrano disagi alla circolazione veicolare per via delle strade allagate.