Maltempo, ancora pericolo di piogge e frane nel torinese. Esonda canale in Val Susa: treni bloccati FOTO E VIDEO

Secondo l'Arpa l'allerta gialla permarrà per le prossime 36 ore in otto zone su nove della regione

Permane l’allerta gialla in tutto il Piemonte per il maltempo. Otto zone su nove della regione saranno quindi interessata dalla nuova ondata di frane, grandinate e forti raffiche di vento. Restano alte anche le ipotesi di frane isolate.

Restano fuori dalla criticità il bacino del Toce, a nord, e dello Scrivia, a sud. Secondo l’Arpa l’emergenza durerà per le prossime 36 ore.

VALLE DI SUSA IN GINOCCHIO. Altri problemi in Val Susa a causa del maltempo. La linea Torino-Modane è rimasta bloccata per quasi un’ora a causa dell’esondazione di un canale vicino ai binari.

Sette i treni regionali coinvolti. Due sono stati cancellati, tre hanno subito ritardi fino a mezz’ora e per due e’ stato ridotto il percorso. I tecnici di Ri (Rete Ferroviaria Italiana) sono intervenuti per ripristinare le normali condizioni della circolazione ferroviaria.

Poco piùa monte, a Bussoleno, si continua a lavorare per riparare i danni causati dalla colata di fango caduta sulla regione S.Lorenzo giovedì scorso.