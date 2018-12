Maltempo in arrivo, pioggia e neve sul Piemonte

Pioggia e neve fanno capolino in Piemonte. Per le prossime ore una massiccia ondata di maltempo è annunciata in tutta la regione, con nevicate previste anche a quote piuttosto basse.

Nel corso della notte tra sabato e domenica il primo, sensibile peggioramento. Le nevicate cominceranno nella mattinata di domani sulle Alpi Nordoccidentali per poi estendersi a tutta la regione, secondo il bollettino dell’Arpa, nel corso del pomeriggio.

L’imbiancata, in ogni caso, sarà mediamente lieve, con picchi nell’Astigiano, nell’Alessandrino, sull’Appennino e lungo i rilievi sudoccidentali. Venti deboli e moderati sui rilievi alpini, deboli meridionali sui tratti appenninici.